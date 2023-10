Aker Solution øker kvartalsomsetning med 43 prosent

Aker Solutions økte både inntekter og resultat i tredje kvartal. Resultatet før skatt var på 1,1 milliarder kroner, som er mer enn en dobling fra i fjor.

Selskapet hadde omsetning på 14,3 milliarder kroner i tredje kvartal, fra 10 milliarder året før. Uten Sub-Sea segmentet, er omsetningen på 9,1 milliarder, ifølge selskapets siste kvartalsrapport. Ifølge rapporten forventes markedsaktiviteten å øke på tvers av energisektoren, drevet av begrensninger i olje- og gassforsyninger fra pålitelige kilder.

Selskapet skriver at de er selektive i fornybarmarkedene, som de mener fortsatt er umodne og har utilstrekkelige fortjenestenivåer. Basert på pågående prosjekter og sikret ordrereserve, forventer selskapet at inntektene for hele 2023, uten Subsea, vil være rundt 34 milliarder kroner. headtopics.com

Aker Solutions tjente over en milliard i tredje kvartalKjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions leverer bedre resultat før skatt enn ventet for tredje kvartal. Les mer ⮕

Univid reagerer på Oslo Børs-stryking – vil anke vedtaketUnivid mener Oslo Børs har begått saksbehandlingsfeil da de vedtok å stryke selskapet fra Børsen. Les mer ⮕

– Aldri vært flere prisøkninger i forkant800.000 varer har økt med over 10 prosent i oktober Les mer ⮕

Black Friday nærmer seg: – Aldri vært flere prisøkninger i forkant800.000 varer som Prisjakt følger har økt med over 10 prosent i oktober. Om under en måned venter store tilbudskampanjer under Black Friday. Les mer ⮕

Aker Solutions tjente over en milliard i tredje kvartalKjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions leverer bedre resultat før skatt enn ventet for tredje kvartal. Les mer ⮕