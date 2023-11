Aker Horizons-verdiene falt til 10,2 milliarder kroner i tredje kvartal

I andre kvartal var den verdijusterte egenkapitalen på 11,1 milliarder kroner og før det 15,8 milliarder i første kvartal. Det er Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker som er største eier i Aker Horizons, med 67 prosent av aksjene. Folketrygdfondet er nest største aksjonær med rett over tre prosent.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,5 milliarder kroner og en tilgjengelig kredittfasilitet på 500 millioner euro. Selskapet, som fungerer som et samlested for Aker-sfærens grønne investeringer, gikk på børs i februar 2021 og har vært på en mer eller mindre sammenhengende kursnedtur siden. Selskapet verdsettes i dag av markedet til 2,3 milliarder kroner.Da selskapet sist la frem tall for andre kvartal ble det ikke lagt skjul på at markedssituasjonen i Chile var utfordrende.

