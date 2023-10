Aker BP fikk et driftsresultat på 29 milliarder kroner i tredje kvartal

Fredag morgen presenterer Norges to største oljeselskaper, Equinor og Aker BP, sine resultater for tredje kvartal.

Og det er Kjell Inge Røkkes Aker BP som er først ut med sin rapport, der det kommer frem at selskapet fikk et driftsresultat på 2,6 milliarder dollar, eller 29 milliarder kroner. På forhånd ventet analytikerne som dekker selskapet i gjennomsnitt et resultat på 2,4 milliarder dollar.

Driftsresultatet representerer imidlertid en betydelig nedgang fra tredje kvartal i fjor, da det ble satt en rekord på nesten fire milliarder dollar av en omsetning på 4,9 milliarder, drevet av ekstreme priser på gass og også høye oljepriser. Energikrisen i Europa var da inne i en av sine verste faser. headtopics.com

Fra før var det kjent at produksjonen i tredje kvartal var på 450.000 fat oljeekvivalenter per dag, en ganske stor nedgang fra rekorden på over 480.000 fat kvartalet før. Det skyldes vedlikehold på flere felt, som har påvirket produksjonen og eksporten fra norsk sokkel i tredje kvartal. Spesielt gassproduksjonen har vært mye lavere de siste månedene enn de offisielle prognosene fra begynnelsen av året.

Men Aker BP er spesielt eksponert mot olje, med det gigantiske Johan Sverdrup-feltet som det største feltet i produksjon. Feltet er operert av Equinor, men Aker BP økte sin andel betydelig da selskapet kjøpte opp konkurrenten Lundin i fjor, og dermed befestet posisjonen som den største privateide aktøren og Equinors desidert største utfordrer på norsk sokkel. headtopics.com

