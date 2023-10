Ajax'ta kriz: Yönetim değişiyor, Danny Blind aday

Det kommer ikke til å være mange igjen i sjefssjiktet i den nederlandske storklubben Ajax om noen uker. Ajax som pleier å vinne Eredivisie ligger akkurat nå nest sist i serien. – Dog har de noen kamper mindre enn lag over, men likevel. Krisen er total!., flere styremedlemmer er klare på at de ikke fortjener gjenvalg. Flere unge lovende har tatt kontakt med ledelsen (de som er igjen) og lurt på om Ajax i fremtiden er det springbrettet de har pleid å være.

Det blir et nytt styre i Ajax, en av de nominerte er en ekte klubblegende. – Danny Blind som nå har blitt 62 år gammel var i nesten 15 år en formidabel forsvarsspiller og sweeper. Han har i tillegg til å vinne alt som er mullig å vinne i Nederland flere ganger vært med å vinne Champions League i 1994/1995 sesongen.

Danny Blind har hatt en rekke viktige stillinger i Ajax, hvor han blant annet var fotballdirektør, manager, assistenttrener og styremedlem. – Han har også vært landslagssjef for Nederland. De siste årene har imidlertid den tidligere storspilleren ikke hatt noen rolle i klubben. Det vil snart endre seg.Ajax har tidligere i dag offentliggjort at Blind er nominert til å bli medlem av klubbens styre. headtopics.com

Det er ingen overraskelse at manager Maurice Steijn er ferdig i Ajax! – Arbeidet med å finne en ny er allerede igang. Ajax and Maurice Steijn will part ways with immediate effect. The club management and Steijn have agreed that the coach will step down from his position.Vi vet at Ajax, som har hentet inn Sivert Mannsverk fra Molde 1.september i år i flere år har hatt fokus på Norge. De har tidligere latt seg imponere av Bodø/Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen og hatt han på sine lister over mulige managere.

Nå skal det være mer aktuelt enn før. – De har fått med seg at Bodø/Glimt, som sist sesong måtte gi fra seg førsteplassen i Eliteserien til Molde i år seier inn til sitt tredje mesterskap på fire år.

