Ajax i sportslig krise

Vi husker da Ajax var den solide klubben med et av de beste akademiene, unge spillere og dyktige ledere, der totalsummen ga stor økonomisk og sportslig suksess. Alt annet enn situasjonen anno 2023/24. I februar 2022 ble sportsdirektør Marc Overmars kastet ut av klubben etter «upassende oppførsel» overfor kvinnelige kollegaer. Sommeren 2023 forsvant suksesstrener Erik ten Hag til Old Trafford, etter dette har Ajax-spillerne måtte forholde seg til 5 ulike trenere (noen vikarer).

I mai trakk mangeårig Ajax-boss Edwin van der Sar seg fra jobben. I september 2023 sparket klubben sportsdirektør Sven Mislintat etter fire måneder i jobben. September 2023 stormet Ajax-supporterne gressmatta etter tap mot Feyenoord og sportslig krise. Etter nyttår har ting sett ut til å falle litt mer på plass for Eredivisie-giganten.

