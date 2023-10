Air France-KLM i dobbeltrolle i spillet om SAS

Kravet er såkalt regresskrav. Bakgrunnen er påstått ulovlig samarbeid om flyfrakt mellom SAS, Air France-KLM og andre flyselskaper på begynnelsen av 2000-tallet.I løpet av bare noen dager er det ventet at SAS vil inngå en bindende investeringsavtale med nye eiere. Det vil da trolig skje med gruppen av investorer som nylig ble utpekt som vinnere i en auksjon om flyselskapet.

Men det fransk-nederlandske flyselskapet har også en helt annen rolle i spillet om SAS. Flygiganten har meldt inn de aller største usikrede milliardkravene mot SAS. Amerikanske Castlelake, Air France–KLM og danske Lind Invest er av SAS utpekt som vinnere i auksjon om nye aksjer i SAS.

For å sikre seg at SAS ikke kan stikke av som medsaksøkt etter gjennomgått konkursbehandling i USA, har Air France–KLM meldt seg som kreditor til domstolen i New York. Kravet mot SAS tilsvarer det maksimale beløpet som de saksøkte flyselskapene til sammen risikerer å måtte punge ut med dersom de taper alle de fire varslede søksmålene.EU-systemet må bestemme om SAS, Air France–KLM og en hel haug med andre flyselskaper skal bøtelegges for påstått ulovlig samarbeid på frakttjenester på starten av 2000-tallet.

Hvis det til slutt ender med at flyselskapene må betale milliardbøter, så er det altså duket for flere sivile søksmål fra fraktkunder. Minst tre søksmål i Nederland og minst ett i Norge. Det SAS da ikke skrev, var at boten som kommisjonen hadde ilagt, bare ble senket helt marginalt av domstolen.

Mowi gikk helt tilbake i 2012 til søksmål mot SAS, Air France, KLM og Lufthansa. Laksekjempen krevde da 95 millioner kroner pluss renter frem til betaling finner sted.Saken hører hjemme i domstolen som nå heter Romerike og Glåmdal tingrett. Der har den stått på vent siden 2014. For også Mowi venter på det endelige utfallet i EU-domstolen.