Aftonbladet: Marcus og Martinus deltar i «Melodifestivalen»

Nå skal de ifølge svenske Aftonbladet kjempe om å få representere svenskene igjen, etter sølvplassen i mars. Det er flere kilder som forteller det overfor den svenske avisa, som presiserer at de ikke har fått en offisiell bekreftelse. - Vi har ingen kommentar, sier tvillingenes PR-manager, Frida Skogh, til VG, som først omtalte saken her til lands.

