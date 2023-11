Aftonbladet: Marcus & Martinus tilbake i Melodifestivalen 2024

Forhåndsfavoritten Loreen og hennes «Tattoo» fikk de ikke gjort noe med – hun og den gikk hen og vant. Først Melodifestivalen, dernest hele Eurovision Song Contest.Marcus & Martinus legger ut på en arenaturné i Norge, Danmark, Finland og Sverige fra 26. januar til 11. februar 2024. Denne kolliderer med de innledende rundene av Melodifestivalen.virkelig ønsker å ha noen med, løser det seg. Men det er også å utfordre skjebnen litt.

BLE SLÅTT: Lorine Zineb Nora Talhaoui, kjent som Loreen, stakk av med seieren i Melodifestivalen i mars. Her gratuleres hun av Marcus & Martinus.Det er Aftonbladets høyprofilerte Melodifestivalen/ESC-ekspert Torbjörn «Tobbe» Ek som melder om Marcus & Martinus-comebacket.– Samtidig har jeg snakket med mange i musikkbransjen som heller sier at det sier seg selv, de gjorde det så bra at det er dumt å la være.

– Nå handler det bare om at de overgår seg selv, med en enda sterkere låt og en enda heftigere fremføring. Etter sølvplassen i 2023 kan Marcus & Martinus regnes som tidlige forhåndsfavoritter for seier i 2024.

Tobbe Ek tror ikke at Marcus & Martinus hadde vunnet Eurovision dersom de hadde gått til topps i Melodifestivalen tidligere i år. – «Air» var litt for sval eller tilbakelent kul for ESC 2023, men de hadde ikke gjort seg bort, de kunne nok ha nådd topp 5. Med en enda sterkere låt skal de kunne ta Sverige til første dobbeltseier siden Irland tok en trippel fra 1992 til 1994.Loreens Eurovision-vinner «Tattoo» har blitt en formidabel internasjonal hit. Den har nå over 326 millioner avspillinger på Spotify.

