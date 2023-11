AFP: Personer får krysse grensen fra Gaza til Egypt

Utenriksdepartementet har onsdag morgen sendt ut en melding til alle norske statsborgere i Gaza, og fraråder dem å reise til Rafah. UD har ikke fått beskjed om at norske statsborgere er på listen som får slippe inn i Egypt.

Tidligere onsdag morgen meldte nyhetsbyrået Reuters at Qatar hadde forhandlet fram en avtale mellom Egypt, Israel og Hamas om evakuering av utlendinger og enkelte kritisk skadde personer over grenseovergangen Rafah.Qatar skal ha forhandlet fram en avtale mellom Egypt, Israel og Hamas som åpner for at utlendinger og noen kritisk sårede kan forlate den beleirede Gazastripen.

Hvor lenge grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen vil holdes åpen og når åpningen skal skje, er så langt ikke kjent.Utenriksdepartementet har i dag sendt melding til norske borgere i Gaza der de ber dem om å vente med dra til grensen til de har fått melding fra departementet.

Norske myndigheter har i flere uker jobbet intenst og hatt kontinuerlig kontakt med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza. Saudi-Arabia fordømmer Israels angrep mot flyktningleiren Jabalia i kraftige ordelag. Hamas melder at 50 ble drept i angrepet.

I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre.Bortfallet av tjenestene skyldes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen er blitt frakoblet på nytt, hevder tleoperatøren, som er den største på Gazastripen, i en uttalelse på meldingstjenestenUSAs president Joe Biden og Jordans kong Abdullah har i en telefonsamtale diskutert det økende behovet for humanitær hjelp til sivile på Gazastripen.

