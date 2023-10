Afp-nei gir dobbel smell for de unge

. Landsmøtedelegatene var bekymret for at medlemmene ville komme dårligere ut med en ny ordning. Da var det antagelig tryggere å beholde dagens ordning, til tross for at én av fire mister Afp under dagens regler.

Det er synd at forslaget til ny Afp nå må legges i skuffen. Dagens ordning ivaretar ikke dagens arbeidstagere i et mer mobilt arbeidsliv.Særlig for yngre arbeidstagere har det blitt vanligere å bytte arbeidsplass og bransje flere ganger i yrkeslivet. De risikerer å ikke få noe utbytte av tiden i en Afp-bedrift.

Fellesforbundets landsmøte sa ikke bare nei til ny Afp. Det vedtok også et krav om en ny sliterordning innenfor folketrygdens alderspensjon. Bakgrunnen for kravet er pensjonsutvalgets anbefaling fra i fjor om å heve minstegrensen for alderspensjon på 62 år i takt med økende levealder. headtopics.com

Forslaget kan koste mer enn det smaker. For å illustrere det må vi bare vende blikket tre tiår tilbake i tid. Da Afp opprinnelig ble innført som en tidligpensjonsordning i 1988, var pensjonsalderen 67 år. Intensjonen var å gi slitne arbeidstagere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet litt tidligere. Arbeidstagerne som oppfylte vilkårene, kunne trappe ned helt eller delvis og fikk en tidligpensjon frem til fylte 67.

De som valgte å stå i full jobb, fikk ingenting ut av ordningen. Daværende AFP-ordning ga dermed et sterkt incentiv til å gå av tidlig.Pensjonsreformen, som trådte i kraft i 2011, bygget imidlertid på erkjennelsen at flere av oss må jobbe lengre for å sikre bærekraften i pensjonssystemet. For å motivere til lengre yrkeskarrierer ble levealdersjustering av pensjonene innført. headtopics.com

Les mer:

DN_no »

Fellesforbundet avviser LOs forslag til reformert AFPForbundet vil forbedre dagens AFP-ordning framfor å forhandle om en reformert AFP, slik LO ønsker. Les mer ⮕

Fellesforbundet vil beholde dagens AFP-ordningEt stort flertall på Fellesforbundets landsmøte vedtok onsdag ettermiddag at ordningen med Avtalefestet pensjon ikke skal endres. Les mer ⮕

Ny AFP er lagt i skuffenNY AFP er lagt i skuffen Les mer ⮕

Fellesforbundet avviser LOs forslag til reformert AFPHva mener du om dette? (Åpen for alle lesere) Les mer ⮕

Flertallet gravla reformert AFPLandsmøtet i Fellesforbundet vendte tommelen solid ned for forslaget om reformert AFP. Dermed blir det neppe AFP-­oppgjør til våren. Les mer ⮕

Et rungende nei til ny AfpEt rungende nei til ny Afp Les mer ⮕