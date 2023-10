Advokat og sykepleier dømt for grovt underslag

To personer er dømt for grovt underslag og medvirkning til grovt underslag fra en pleietrengende kvinne i 90-åra. Det opplyser politiet i en pressemelding fredag. Det var en tidligere advokat og en tidligere sykepleier som ble dømt for forholdet. Advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i to år og ni måneder.

Sykepleieren er dømt for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner og til en fengselsstraff på to år og sju måneder. - Begge er idømt inndragning av de mottatte pengene, heter det i pressemeldingen. De to er dessuten dømt for flere forhold. Advokaten er dømt for å ha overført 5,4 millioner kroner til den tidligere sykepleieren og i overkant av to millioner kroner til seg selv.

