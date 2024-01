Advokat mener det er sannsynlig at Donald Trump blir dømt i en av sakene han står tiltalt i

Profilert advokat mener det er svært sannsynlig at Donald Trump blir dømt i minst én av sakene han står tiltalt i. Donald Trump står tiltalt for 91 ulike lovbrudd fordelt på fire straffesaker. Den første rettssaken skal starte 4. mars, og omhandler hans rolle under stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.

Den tidligere presidenten er tiltalt på fire punkter i denne saken, og flere av dem har en strafferamme på 20 års fengsel. Glenn Kirschner har mer enn 30 års erfaring fra amerikanske rettssaker, blant annet som assisterende statsadvokat i District of Columbia, Washington D.C. Han tror Trump kommer til å bli dømt i minst én av de fire sakene han står tiltalt i – og han trekker fram nettopp Kongress-sake





