Advokat Jon Wessel-Aas innrømmer promillekjøring

Leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, innrømmer promillekjøring i et innlegg på Facebook søndag kveld.

– Jeg har skuffet både meg selv, min egen familie og sikkert mange flere, herunder kolleger både på jobb og i Advokatforeningen. – Den straffen må jeg ta, og jeg ser frem til å få saken overstått. I mellomtiden ber jeg om forståelse for at jeg ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Tidligere leder i Europeisk ungdom, 27 år gamle Knut Erik Sande fra Sandnes, blir ny nestleder. Mens nye styremedlemmer er Hanna Kristie Bakke-Jensen (27) fra Båtsfjord, tidligere forbundsleder Leif Sande (70) i Industri Energi fra Vestland og tidligere fylkesvaraordfører i Vestland for MDG, Natalia Golis (42). headtopics.com

Tolv mennesker mistet livet da et lite fly styrtet i Amazonas-regionen i Brasil, opplyser myndighetene. HYLLET «CHANDLER»: Adele brukte deler av sin konsert i Las Vegas til å hylle den nylig avdøde «Friends»-stjernen Matthew Perry.i sitt eget hjem. Samme kveld holdt Adele Adkins konsert i Las Vegas. Hun hedret ham ved å pause konserten og dele minneord til publikum.

– Det er noe man føler seg så trist over, særlig fordi man ikke vet hva som foregår, sier Adele i en video delt avDen nye marsjstøvelen skal ha bedre demping, og den skal være brun. Her et bilde av M/77-støvler under Forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen til Cyberforsvaret i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTBSiden 1977 har marsjstøvelen M/77 fra skoprodusenten Alfa vært tro i tjenesten i Forsvaret. headtopics.com

