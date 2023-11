Advokat: Finnes har drevet lovlig aksjehandel

– Han har det tungt, og det har vært tøft. Han er selvfølgelig lettet over at Økokrim har konkludert slik de har gjort, sa advokat Thomas Skjelbred fredag ettermiddag.Ulovlig innsidehandel vil si å handle aksjer basert på fortrolig informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig, som kan påvirke aksjekursen. Innsidehandel har en strafferamme på seks års fengsel

.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Finnes’ advokat sier Finnes har drevet helt lovlig aksjehandel, samtidig som han påpekte at Finnes vedkjenner å ha begått et tillitsbrudd overfor Erna Solberg.Finnes var ikke selv til stede ved pressekonferansen. Advokaten opplyste at han var hjemme «for å hente krefter». – Jeg tror ingen kan sette seg inn i den belastningen det har vært for Sindre Finnes å stå i det jeg vil kalle en den offentlige gapestokken, sa Skjelbred. Skjelbred sa at det ikke er grunn til å kritisere media for å omtale aksjehandlene. Men han kritiserte omfanget av omtalen og trakk frem evalueringen etter– Burde man ikke kunne vente på utfallet av Økokrims undersøkelser før man fortsatte med spekulasjoner, spurte Skjelbred. Skjelbred viste til tall på hvor mange artikler som er publisert og sa at han i ukevis har måtte argumentere «nærmest fra time til time» for å forsvare sin klient. I tillegg sa han at det var «noen få medieoppslag» som bygget på feil grunnlag, uten å nevne hvilke sake

