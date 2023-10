Advarer mot ubudne middagsgjester

Mus som spiser biler? Dette høres jo ut som en dårlig skrekkfilm. Hva er det som skjer når nettene blir lange og kulda setter inn?

– Når kulda kommer trekker musene inn der det er varmere. Garasjer er et slikt sted hvor det også ofte er lett for mus å smette inn. I en bil er det mange fristelser for smågnagerne. Og særlig biler som står lagret for vinteren, slik som veteranbiler og campingbiler, kan være et fristende hjem for musene.– Det er flere delikatesser for musene i en bil. Setetrekk med tilhørende foring smaker ofte godt.

Hvor ille kan det gå? Vet dere om det har hendt at biler må vrakes etter musemiddager, eller går det greit å utbedre slike museskader? – At biler har blitt vraket har vi ikke hørt om. Stort sett går det greit å utbedre museskadene, men har musene fått holde på en stund, kan skadene være omfattende.– De er altetende. Så alle bilmerker er like smakfulle.– Mus finner man overalt, men det er nok områder der det er en del natur rundt bolig og garasje som er mest utsatt. headtopics.com

Ifølge Store norske leksikon er husmusa altetende, men det står også at den bare veier inntil 35 gram. I utgangspunktet høres det jo ikke det så skummelt ut, om den skulle komme på middag?Hva bør bileiere gjøre for å unngå slike middagsgjester i garasjen? Plassere katta i bilen?

– De som har katt har en ekstra trygghet fordi i hvert fall katter som er ute, er gode til å holde mus vekk. Det finnes også hjelpemidler som elektroniske musejagere som kan plugges i stikkontakten. De lager en høyfrekvent lys som holder mus borte. Så er det jo også den klassiske musefella som kan brukes.– Er du uheldig og får en museskade i bilen, dekkes dette vanligvis av bilens kaskoforsikring. headtopics.com

Les mer:

Dagsavisen »

- Advarer om kø på E6 etter trafikkulykkeSiste nytt fra Dagbladet: Høyre felt på E6 ved Årumkrysset, i retning mot Sverige, er stengt på grunn av en trafikkulykke. Det melder Vegtrafikksentralen, som advarer om at de... Les mer ⮕

Klimaforskere advarer: Jordens tilstand verre enn noen gang i menneskehetens historieLivet på vår planet er i fare, melder internasjonale klimaeksperter. Aldri før har klimaendringene vist så ekstreme utslag som i 2023. Les mer ⮕

Fugleinfluensa: Advarer: - Viruset kan utvikle segViruset har liten sjans for å smitte til mennesker, men utviklingen av fugleinfluensaen bekymrer eksperter. - Sannsynligheten for at mennesker blir smittet kan øke, sier Espen Rostrup Nakstad. Les mer ⮕

Minst 15 kunder lurt av falsk nettside. Nå advarer den ekte butikkenFalske nettbutikker som stjeler identiteten til etablerte merkevarer, er et økende problem i Norge. Nå også i Finnmark. Les mer ⮕

Kripos-sjefen om kriminelle nettverk i Norge: – Vi klarer ikke å holde følgeNorge klarer bare å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene i Norge, advarer Kripos. De etterlyser flere ressurser. Les mer ⮕

Nel tapte 228 millioner i tredje kvartalHydrogenselskapet reduserte underskuddet og mer enn doblet inntektene i tredje kvartal. Selskapet advarer om at rentehopp og økte råvarepriser kan ramme utsiktene i fornybar-markedet. Les mer ⮕