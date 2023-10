Advarer mot livsfarlig trend

En mørk høstkveld i september skjer det noe uvanlig på E18 utenfor Sandefjord. Flere titalls ungdommer er sammen om å sperre for all annen trafikk. Det skal kjøres om kapp. Hvor høyt turtallet går, blir av mange filmet og havner på sosiale medier.Fenomenet «street meets» har preget det norske bilmiljøet i flere år, men i senere tid har politiet sett en dramatisk utvikling.

Leder i utrykningspolitiet (UP) i Sør-Øst og Agder politidistrikt Karin Walin sier disse bilmiljøene består av flere ulike grupper rundt om i Norge, men særlig i øst. – Innad i de store gjengene er det noen som drar den for langt. De stenger av E18 og kappkjører mot hverandre.UP-lederen sier at det er mange i bilmiljøene som ser opp til Sverige, der lignende miljøer har utviklet seg til å bli mer organiserte og desto mer aggressive. Dette bekymrer politiet.SVERIGE: I nabolandet Sverige er bilmiljøene mer brutale enn i Norge, ifølge Karin Walin i polititet.

«Mener statsråden at dagens bestemmelse om inndragning av kjøretøy ved villmannskjøring er tilstrekkelig, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å sørge for at hjemmelen blir benyttet?» Lovendringen var kontroversiell da den ble innført, og har ført til at tusenvis av danske biler er blitt beslaglagt. Dette mener Westgaard-Halle at Norge bør inspireres av.Hun bor i Larvik der det nylig var en dødsulykke knyttet til råkjøring. headtopics.com

På Westgaard-Halles spørsmål i spørretimen svarte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl blant annet at saken er til vurdering i justisdepartementet og samferdselsdepartementet, og at det er viktig at saken begrunnes grundig.– Vi i Høyre har nok mast mer enn andre partier, og nå er det en stund siden jeg begynte å mase. Men jeg tror dette er noe de fleste er enige om.

