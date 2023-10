Advarer mot falske brannmenn

I Hareid kommue på Sunnmøre har to ukjente personer ringt på dører og utgitt seg for å være fra brannvesenet.

– Dette var ikke oss. Vi går aldri på tilsyn uten å varsle først. Vi vil også være uniformerte når vi kommer på tilsyn, sier han til kommunens Facebook-side.– Det er straffbart å late som man er offentlig tjenestemann, sier Brubak.

Guvernør Oleksandr Prokudin sa mandag at det hadde vært «en forferdelig natt» og at boligblokken kom i brann etter de mange granattreffene. Vinduer ble blåst ut av trykket, og flere leiligheter ble nærmest pulverisert. headtopics.com

Kvinnen er en av tre sivile som er meldte drept i den østlige og sørlige delen av Ukraina de siste 24 timer, melder sentrale myndigheter i Kyiv. Det var 68 år gamle Erling Svein Holtan som omkom i en trafikkulykke i Ørland kommune i Trøndelag, fredag 27. oktober, melder politiet i en pressemelding. Holtan var bosatt i Namdalseid, og navnet frigis i samråd med pårørende.

Mannen ble stoppet i en utenlandsk trailer ved Kirkenes havn. Han fremviste et ID-kort som politiet reagerte på, og en nærmere sjekk viste ifølge politiet at kortet var forfalset. – Vi har bedt om varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener at det er stor fare for at han vil forsøke å unndra seg på nytt, opplyser politifullmektig Martine Meslo.Sent lørdag kveld ble en 15 år gammel gutt skutt ved Godlia i Oslo. Vedkommende ble fraktet til sykehus med skuddskader, men er utenfor livsfare. Han var våken og bevisst da han ble fraktet til sykehuset. Saken etterforskes som drapsforsøk og en 19 år gammel mann er siktet i saken. headtopics.com

