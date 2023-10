Advarer: –Kan ende med konflikt mellom atommakter

FORSVARSMINISTER: Den russiske forsvarsministeren besøkte forrige uke en russisk kommandopost øst i Ukraina. Nå er han på forsvarsforum i Beijing.Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu advarer vesten om at en eskalering av konflikten med Russland i Ukraina kan føre til en «direkte militær konflikt mellom atommakter». Det sa han på forsvarsforumet i Beijing mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Onsdag var det hele 2.140 boliger annonsert for leie på Finn i Oslo. Det er mye for årstiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBDet flommer over av boliger for leie i Oslo etter at folk ikke får solgt. – Økningen er på 50 til 70 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge utleiesjef.

Av boligene i Oslo som hadde visning forrige helg, ble kun 38 prosent solgt, noe som er rekordlavt. Flere selgere har derfor valgt å leie ut boligene sine for en periode, i håp om bedre tider. Angrepene kommer etter at Hamas 7. oktober gikk til angrep på Israel, der over 1400 personer ble drept og over 200 personer ble tatt som gisler. Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter hevder 8000 personer er drept på palestinsk side. headtopics.com

Trump har erklært sin uskyld i anklagene om planlegging av ulovlig innblanding i opptelling av stemmer og hindring av godkjenningen av valgresultatet.Trump er involvert i fire ulike saker. I alle sakene har han kommet med nedsettende kommentarer om aktorene, samt mot delstaten New Yorks justisminister som har reist sivil bedragerisak mot Trump.

Reuters melder at 14 000 mennesker har søkt tilflukt i sykehuset, ifølge Røde halvmåne. I tillegg behandler sykehuset hundrevis av pasienter. De melder også at det har vært angrep bare 50 meter unna sykehuset søndag. Sykehuset er Gazas nest største. 0CNN melde at israelske luftangrep allerede har gjort stor skade på en residensdel av sykehuset, og at beboerne er utsatt for røykskader. headtopics.com

