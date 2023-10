Adele hyllet avdøde Matthew Perry fra scenen for hans åpenhet

Hun skulle presentere låten «When We Were Young» da hun tok opp Perry, rapporterer Los Angeles Times. Adele fortalte publikum at hun aldri hadde møtt ham, men at hans skuespillerkunstner alltid fikk henne til å le.

– Jeg kommer til å minnes den rollefiguren resten av livet, sa Adele, og beskrev Perrys «Venner for livet»-karakter Chandler Bing som «den beste komedierollefiguren noensinne». Men Adele tok også opp den mørkere siden ved Matthew Perry, som i fjorårets selvbiografi «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir» snakket ut om sin mangeårige avhengighet.

– Han var helt åpen om sin kamp med avhengighet og nykterhet, noe jeg synes er utrolig, utrolig modig, sa Adele, som nylig selv avslørte at hun hadde sluttet å drikke alkohol.

