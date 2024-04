Ada Hegerberg: Lyon'dan ayrılmayı düşünüyor

I vinter kom det informasjon om at den norske superspisssen Ada Hegerberg som er på utgående kontrakt med Lyon har engasjert sine agenter til å se på om gresset er grønnere andre steder.

28-åringen som har spilt for Lyon siden sommeren 2014 kan velge og vrake. Hele skes ganger har hun vunnet Champions League med den franske storklubben. I tillegg har det blitt en haug andre trofeer.I Lyon tjener Hegerberg 420.000 euro i året, den neste kontrakten blir mye større både på grunn av hennes status som en av verdens beste fotballspillere, men også fordi interessen for kvinnefotball øker.

L’Equipe skriver at det er interesse fra Barcelona og Real Madrid, men slik det ser ut nå må de vente enda en stund. Canal+ melder at Lyon ønsker å forlenge den norske stjernens kontrakt, og at en avtale kan bli fullført i løpet av de nærmeste dagene.Hegerberg har spilt for Lyon siden 2014, og har scoret 264 mål på 240 kamper. Hun har også vunnet åtte franske ligatitler, ni franske cuptitler og seks Champions League-titler.

