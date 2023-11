Acer-motstanden er ikke et bibelsk fantasifoster

Den er politisk begrunnet i uenigheter om europeisk markedsstyring. Uenigheter vi på ingen måte er ferdig med å diskutere.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Hun får Nordisk råds litteraturpris for tegnet bok om holocaustAvdekker Sveriges rystende nazi-vennlighet, skrev Aftenpostens anmelder om boken.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

BTNO: Kjetil Knutsens Glimt nærmer seg for alvor nytt gull(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Høyesterett avgjør om Norge lovlig ble med i AcerVar det nok at bare litt over halvparten av landets stortingsrepresentanter vedtok EUs tredje energipakke og medlemskap i Acer? Det avgjør Høyesterett tirsdag.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Difor er Acer-debatten annleis enn andre debattarTidlegare olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sa ja til innmelding i Acer i 2018. Etterpå har han fått skulda for alt som er gale med norsk straumpolitikk.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Dette er Acer-sakaVideoklipp fra NRK

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

DAGBLADET: Acer-opprør Må roe seg kraftig nedSenterpartiet og resten av Acer-motstanderne forkynner dommedagsprofetier atter en gang.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕