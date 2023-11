AC Milan ser mot Arsenal for midtstopperforsterkning

Med Pierre Kalulu ute med stygg skade og fire, fem måneder med skadefravær, tvinges AC Milan å skaffe seg en midtstopper for andre del av sesongen. Har AC Milan-ledelsen kastet lange blikk mot Premier League og Arsenal. Mikel Arteta har bautaene William Saliba og Gabriel i midtforsvaret. For Jakub Kiwior betyr dette fattige 361 minutter på banen når vi er over i november.

Det italienske mediet hevder AC Milan har Kiwior som en av toppkandidatene til å leies inn som forsterkning for å ikke miste fart etter nyttår

