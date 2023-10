7 yaşındaki kız çocuğu, kamyon ve otomobil arasındaki çarpışmanın ardından yaralarından dolayı hayatını kaybetti

Én ni år gammel jente døde av skadene etter kollisjonen mellom en lastebil og personbil, skriver politiet i Sør-Øst i en pressemelding.– Det er klart at dette er en kjempetragisk sak, og at dette er vanskelig for de etterlatte. De sørger, sier politifullmektig Sandra Korgerud Frogh til VG.Hun sier at jenta, som var passasjer, ikke var barnet til de to andre omkomne. Det var syv passasjerer i personbilen som var involvert i ulykken.

Hun vil ikke kommentere om de i den andre personbilen var vitne til dødsulykke, eller gå i detalj på hvilken relasjonen personene i reisefølget hadde til hverandre.– Jeg vil ikke kommentere status på sjåføren med tanke på mistanke og siktelse. Det kommer vi tilbake til når etterforskningen er ferdig.Frogh har bekreftet det var den forulykkede personbilen som kom over i motsatt kjørefelt. Politiet har et godt bilde av hendelsesforløpet.

– Når det gjelder årsaken til ulykken er dette undersøkelser som politiet, i tett samarbeid med ulykkesundersøkelsesgruppa til Vegvesenet, jobber med å få svar på. Blant annet gjenstår tekniske undersøkelser av personbilen, samt undersøkelser som gjennomføres av statens havarikommisjon. Dette arbeidet pågår fortsatt for fullt, sa hun til VG onsdag. headtopics.com

Yrkessjåføren har ikke hatt status som mistenkt eller vært siktet i saken, og førerkortet hans har heller ikke vært beslaglagt.

Les mer:

vgnett »

7 yaşındaki kız çocuğu bir kamyonla otomobil arasındaki çarpışmanın ardından yaralarından dolayı hayatını kaybettiPolis, 7 yaşındaki kız çocuğunun bir kamyonla otomobil arasındaki çarpışmanın ardından yaralarından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada 7 kişi bulunan otomobilin içindeki kız çocuğunun, diğer iki ölü olan kişinin çocuğu olmadığını belirtti. Polis, olayın nedenini araştırmaya devam ettiklerini söyledi. Les mer ⮕

Norveç'te Lewiston'daki katliamın zanlısı hala aranıyorMaine eyaletinin Lewiston kasabasındaki bir kitle katliamının zanlısı olan Robert Card'ı (40) bulmak için yoğun bir av devam ediyor. Card, eski bir asker, silahlı ve tehlikeli olarak kabul ediliyor ve psikiyatrik bir birimde tedavi görmüştür. Katliam, önce Just-In-Time Recreation adlı bir bowling salonunda, yerel saatle 19.00'da gerçekleşti. Orada bir kadın ve yedi erkek olmak üzere sekiz kişi öldürüldü. Şüpheli daha sonra Schemengees Bar & Grille Restoranına gitti. Orada yedi erkeği öldürdü. Üç kişi hastanede öldü. En az 13 kişi ciddi şekilde yaralandı. Lewiston kasabasında en az 18 kişinin hayatına mal olan korkunç kitle katliamından 48 saatten fazla bir süre geçti ve bölge sakinleri korku içinde yaşamaya devam ediyor. Polis şefi Ryan McGee, 'Tam güçle aramaya devam ediyoruz. Bunu tamamlayacağız. Bir şekilde' diyor. Polis şu anda katilin muhtemelen intihar etmiş olabileceği bir teoriden hareket ediyor. Card ile konuştuğunu söyleyen bir kaynağa göre, mektup Card'ın canlı bulunmayı beklemediğini gösteriyor ve bu nedenle olası bir intihar mektubu olarak yorumlanıyor. Polis şefi, 'Tüm olasılıklardan hareket ediyoruz ve tüm olası izleri araştırıyoruz' diyor ve daha fazla ayrıntı vermek istemiyor. Bu, polisin Card'ın hayatta olup olmadığını veya hala kaçak olup olmadığını bilmediği anlamına geliyor. Ölü veya diri bulunana kadar tehlikeli ve silahlı olarak kabul ediliyor. Les mer ⮕

Politiye Lørenskog'da büyük bir kavga ihbarı geldiPolis, Lørenskog'da büyük bir kavga ihbarı aldı. Eski radyo programcısı Gerd Johansen 82 yaşında vefat etti. Norveç'in Rusya Büyükelçisi Robert Kvile, Kirkenes'teki bir çelenk tartışması nedeniyle Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Oslo'da Grønland'da yaklaşık sekiz kişi arasında bir kavga ihbarı geldi. Polis, iki yaralı kişiyi kontrol altına aldığını bildirdi. Follo'daki E6 tünelinde bir trafik kazası meydana geldi. En az üç araç karıştı. Kazanın yüksek hızda meydana geldiği ve büyük maddi hasar olduğu belirtiliyor. Les mer ⮕

7 yaşındaki kız çocuğu bir kamyonla otomobil arasındaki çarpışmanın ardından yaralarından dolayı hayatını kaybettiPolis, 7 yaşındaki kız çocuğunun bir kamyonla otomobil arasındaki çarpışmanın ardından yaralarından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada 7 kişi bulunan otomobilin içindeki kız çocuğunun, diğer iki ölü olan kişinin çocuğu olmadığını belirtti. Polis, olayın nedenini araştırmaya devam ettiklerini söyledi. Les mer ⮕

Gerd Johansen, P4'un sevilen radyo sunucusu, hayatını kaybettiGerd Johansen, 82 yaşında hayatını kaybetti. P4'ün uzun yıllar program sunucusu olan Gerd, en sevilen radyo seslerimizden biri olarak hatırlanacak. Johansen, 1978'de müzik gazetesi Nye Takter'ın kurucusu ve editörüydü. Spotify'ı tercih ettiğini söyleyen Johansen, müzik gazeteciliğinde bir süper veterandı. Les mer ⮕