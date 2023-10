63 yaşındaki Rolf Jacobsen trafik kazasında felç oldu

Rolf Jacobsen (63) ble lam etter en bilulykke i Nøstvettunnelen på E6 i Follo den 29. januar 2022, da en mann i 20-årene kjørte på ekteparets bil i 200 km/t.

– Jeg holdt meg etter hvert for øynene, fordi det ble for sterkt å se hele katastrofen på nytt. Jeg gråt stille, sier Rolf Jacobsen til VG.Det siste stykket av den lange tunnelen er det tre felt i nordgående løp.

Han kjører i underkant av 100 km/t i 90-sonen, da ekteparets Toyota Rav 4 blir torpedert bakfra av en Audi RS 6 Avant med mer enn 500 hestekrefterVideoopptaket viser hvordan ekteparet bil treffer tunnelveggen, snurrer rundt og blir stående med front mot kjøreretningen.Han kan ikke føle beina sine.

«Det er ikke tvilsomt at tiltalte synes å ha gitt fullstendig blaffen i andre trafikanter på sin ville ferd gjennom de to tunnelene», skriver lagmannsretten.Noen timer før ulykken hadde mannen i 20-årene hentet Audien hos selgeren på Hamar. Han hadde arvet og kunne gi 840.000 kroner for bilen.

I retten forklarte han at han ville prøve den råsterke Audien. Han sa at han var glad for at han hadde fått kjøpt seg «drømmebilen». «Han oppfattet ikke det som et problem, i det han anså slik atferd i trafikken som vanlig», heter det i lagmannsretten.Da han tok igjen ekteparet i Toyotaen, klarte den unge Audi-føreren hverken bremse ned eller svinge unna.Lagmannsretten kaller farten meningsløst høy og mener atferden kan omtales som «villmannskjøring».

