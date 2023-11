63-åring døde i MC-ulukke ved den stengde tunnelen

Både politi og Statens vegvesen stadfestar at motorsykkelen køyrde inn i ein bom som var nede før tunnelen. Bommen sperra innkøyringa til tunnelen på grunn av bilberging, og ulukka skjedde like før klokka 22 på nasjonaldagen.kan ikkje finne nokon dødsulukker i perioden 2011–2021 som skuldast kollisjon med bom ved stengt tunnel, seier Åsmund Møller Johansen hjå Statens vegvesen.Politiet har gjort undersøkingar på staden, men det er framleis uklart kva som var årsaka til at den mannlege MC-føraren kolliderte med bommen.

– Dei går ned ved at me trykker på ein knapp, blant anna når det går føre seg bilberging inne i tunnelen, seier trafikkoperatør Jenny Nilsson. Ho ser i systemet at bommen har vore nede, men kan ikkje sjå at det har vore noko gale med verken sikring eller varsling på staden.Det har vore fleire tilfelle der bilistar har kollidert med bommar som stenger tunnelar.

– Det er basert på ei heilskapsvurdering, seier avdelingsleiar for veg, Ingvild Ytrehus, i havarikommisjonen.Den omkomne er 63 år gamal, norsk statsborgar, men ikkje heimehøyrande i Vest politidistrikt. Dei pårørande er varsla, opplyste politiet like før klokka 03.– Me har hjelpt til med alt me kan hjelpa til med, både førstehjelp og sikring av skadestaden, handtering av lekkasje og opprydding, fortel vaktkommandør hos 110 Vest, Jan Ove Haga.

