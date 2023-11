51 forelegg for kjøring i kollektivfelt på E18

Kontrollen ble gjennomført mellom klokken 07 og 09 på E18 ved Strand i Bærum. Det endte med 51 forenklede forelegg for kjøring i kollektivfelt. Alle vedtok forelegget.– Det står godt skiltet at elbiler ikke kan kjøre i kollektivfeltet uten passasjer, så jeg går ut ifra at folk som ferdes i trafikken leser trafikkskiltene, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo-politiet. Å bli tatt for å kjøre ulovlig i kollektivfeltet fører til et gebyr på 7800 kroner. Det innebærer 397.

800 kroner inn til statskassen etter mandagens kontroll. – Det er et relativt høyt antall som ble stanset i denne kontrollen. Alle må følge trafikkreglene, uavhengig av hvilket kjørefelt man befinner seg i, sier Lie

:

