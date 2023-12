50 år siden utgivelsen av albumet «Band On The Run» og Denny Laines død

Denne uka er det 50 år siden utgivelsen av albumet «Band On The Run», som gjorde Paul McCartney til superstjerne for andre gang. Men den samme uka døde også Denny Laine, trofast medspiller i Wings i alle årene gruppa holdt på.Denny Laine ble popstjerne nesten like tidlig som Paul McCartney. I 1965 sang han «Go Now» med gruppa Moody Blues, som gikk helt til topps på hitlistene i Storbritannia. Denny Laine var også med på gruppas debutalbum «The Magnificent Moodies», men sluttet i 1966.

Fem år etter dukket han opp som medlem av Paul McCartneys nye gruppe Wings. På det triumferendekonsertalbumet «Wings Over America» fra 1976 fikk Laine framføre «Go Now» til stor jubel. Og i 1977 skrev han «Mull Of Kintyre» sammen med Paul McCartney, gruppas største hit, ja, en av de mest solgte singelplatene i hele den britiske pophistorien. Han døde av en lungesykdom 5. desember, 79 år gamme





