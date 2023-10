42-åring prøvde å snike seg inn på Napolis stadion – falt 20 meter og døde

En 42 år gammel man døde etter at han falt 20 meter da han forsøkte å ta seg inn på Serie A-kampen mellom Napoli og Milan søndag kveld.Mannen prøvde sammen med en venn å komme seg inn på tribunen uten billett. I forsøket falt 42-åringen ned fra en høyde på rundt 20 meter da de skulle ta seg gjennom en tunnel.Anna Jøsendal og hennes lagvenninner på U23-laget fikk ikke spilt mot Italia i Larvik mandag ettermiddag.

Fotballpresidenten kysset Jenni Hermoso på munnen etter at Spania tok VM-gull i sommer. Fifa har konkludert med at det er brudd på artikkel 13 i disiplinærreglementet.i etterkant av sommerens VM, etter et stort mediretrøkk. Han er i hjemlandet siktet for seksuelle overgrep og tvang og har fått forbud mot å oppholde seg innenfor 200 meter fra Hermoso.

Van't Schips siste opphold i Amsterdam var imidlertid helt tilbake i 2009. Siden den tid har han trent klubber som Melbourne Heart, Chivas, Melbourne City, Zwolle og Hellas' herrelandslag. Danmark, Nederland og Norge er de tre faste deltakerne i Golden League-samarbeidet. Denne gangen er også Spania invitert til å delta i Gjensidige Cup, som er den første turneringen i sesongens Golden League.Vålerenga ligger på kvalikplass med fire runder igjen av Eliteserien, med kun to poeng ned til Sandefjord på direkte nedrykk. headtopics.com

Etter 2-6 for Philadelphia Flyers og 2-3 for Washington Capitals etter straffeslag (der Zuccarello misset sitt forsøk) ble det nok et bortetap søndag. Zuccarello var på isen da Hartman scoret Wilds ledermål i overtallsspill tidlig i 2. periode, men var ikke direkte involvert i scoringen. Han var ikke på isen ved noen av baklengsmålene.

Den nederlandske verdensmesteren hadde selv rekorden på 15 seire i ett år, satt i fjor og tangert i år. Det er fortsatt tre løp igjen til å forbedre den.

