330 mottaksplassar for flyktningar vert oppretta på Voss i løpet av få veker

(Avisa Hordaland): Det var torsdag i førre veke at Voss herad fekk vita at Utlendingsdirektoratet (UDI) opprettar desse akuttmottaksplassane på Voss. Det er stiftinga Sana som skal drifta dei to mottaka for UDI. Flyktningane som kjem, har mellom anna rett på helsetenester og skule. Det er det Voss herad som skal ha ansvaret for.

Les også Advarer om asylmottak: – Kommer på kort varsel – Me fekk vita dette i slutten av førre veke, men Voss herad er i stand til å ta ei slik utfordring på strak arm, seier ordførar Tonje Såkvitne. Når dei to mottaka er i full drift, vil minst 24 personar ha sin jobb der. Mottaket på Liland vil vera i drift frå 1. november, medan mottaket på Vossevangen skal vera klart 1. desember.– Me forstår sjølvsagt at det kan vera krevjande for Voss å få desse to mottaka på så kort varsel. Men me har ein sterkt aukande flyktningstraum frå Ukraina som gjer at det er stor trong for desse mottaksplassane.

Voss herad vil få ei godtgjersle på knappe 4,6 millionar kroner per år som skal gå til dekning av heradet sine ekstra kostnadar. I tillegg kjem ei eiga godtgjersle for kvar skuleplass og eventuell barnehageplass som flyktningane nyttar seg av. headtopics.com

Les også UDI har inngått avtale om 20.000 nye flyktningplasser – her kommer de Ikkje på lang tidOrdførar Tonje Såkvitne seier at å etablera så mange mottaksplassar for flyktningar på så kort tid, er ei utfordring Voss ikkje har hatt på lang tid.

– Men me skal få til dette. Det er mykje me ikkje veit enno, men reknar med å få vita meir når me skal ha møte med UDI neste veke, seier ordføraren. – Men me må hugsa på den medmenneskelege sida av saka. Dei aller fleste som skal koma hit, flyktar frå ein forferdeleg krig. headtopics.com

Les mer:

Nettavisen »

Har du stusset på hva som skjer her? Dette er svaretBydrift satser på å rydde opp i fordypinga i løpet av høsten. Les mer ⮕

Cristiano Ronaldo er nå verdenshistoriens største!Etter å ha vært ute med skade da United trengte ham som mest mot byrivalen City, returnerte Ronaldo til treningsfeltet denne uken. Forventningene til portugiseren var så som så, i løpet av 38 minutter mot Tottenham hadde han stanset kjeften på kritikerne. 3-2 seier United, samtlige scoringer av nr. Les mer ⮕

Har du stusset på hva som skjer her? Dette er svaretBydrift satser på å rydde opp i fordypinga i løpet av høsten. Les mer ⮕

Går i strupen på Gunnars utvalg: – La folk få beholde mer av egne pengerFrp er ikke imponert over nytt hasteutvalg som skal jobbe mot fattigdom og Forskjells-Tromsø. Les mer ⮕

Gisseldramaet i Stavanger: Først lød to skudd. Deretter fulgte en serie med mange skuddSpesialenheten begynner å få et bilde av hva som skjedde da en mann i 40-årene ble skutt og drept av politiet søndag kveld. Les mer ⮕