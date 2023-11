300.000 russere drept i krigen: Har reserver for minst ett år

STORE TAP: Forvarssjef Eirik Kristoffersen sier tapene har vært store både på ukrainsk og russisk side, men tør ikke gå godt for de ferske tallene fra Kyiv. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Kampene har de siste ukene økt i intensitet, etter at russiske styrker satte inn flere mislykkede angrep mot byenMen 20 måneder etter storskala-invasjonen av Ukraina, er det ingenting som tyder på at tapstallene gjør inntrykk på Vladimir Putin.

NORSK-UKRAINSK FORBRØDRING: Forsker Alina Frolova fra Kyiv var en av foredragsholderne under konferansen som ble holdt i Oslo denne uka. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret – De har nok for å fortsette i minst ett år til med nøyaktig samme intensitet som i dag, sier Frolova til TV 2.– Vi må aldri undervurdere Russland. De har vist evne til å mobilisere før, og de har mobilisert hele veien under denne krigen, sier han.Fortsatt er forsvarerne langt unna å nå storbyene Melitopol, Berdjansk og Mariupol, som man antok var den ukrainske hærens mål gjennom sommeren og høsten.

Forsker Alina Frolova er enig, og viser til at Ukraina denne høsten har vunnet en stor og viktig seier til sjøs. LIVSVIKTIG LAST: Et tyrkisk frakteskip lastet med ukrainsk hvete på vei gjennom Bosporosstredet. Foto: Yoruk Isik / NTB

