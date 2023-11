19-åringen avgjorde kampen med et mål

19-åringen satte inn det avgjørende målet like etter timen spilt da han snappet opp en løs ball i feltet. Schjelderup hamret til på førsteberøringen og kunne se ballen suse inn i det lengste hjørnet.19-åringen ble i januar solgt til Benfica fra Nordsjælland, men slet med spilletid. I september returnerte han til dansk fotball på en leieavtale.

VGNETT: Schjelderup matchvinner for Nordsjælland(Nordsjælland – Vejle 1–0) Andreas Schjelderup satte inn kampens eneste scoring da Nordsjælland slo Vejle 1-0 i den danske superligaen.

DAGSAVİSEN: 16-åring fengslet etter knivstikking i OsloEn 16 år gammel gutt ble søndag varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel gutt på Grorud i Oslo fredag kveld.

NETTAVİSEN: 20-åring tiltalt for voldtekt på populært utested i OsloDen fornærmede skal ikke ha vært i stand til å motsette seg handlingen.

AFTENPOSTEN: Nordstad Moen gjør comeback der han brøt barrierer:Sondre Nordstad Moen tok årsbeste på halvmaraton i Malaga forrige søndag. Det ga en motivasjonsboost før comebacket i Fukuoka maraton. Sist han deltok, vant han løpet og satte europeisk rekord. Nå drømmer han om det samme.

SPORTEN_COM: Football Insider: Sir Jim Ratcliffe planlegger å erstatte Erik ten Hag med Roberto De ZerbiI dag vant Manchester United 0 – 1 over Fulham på Craven Cottage. Det skal mye mer til for at manager Erik ten Hag blir trygg i jobben. Det var den utskjelte kapteinen Bruno Fernandes som satte inn vinnermålet på overtid.

