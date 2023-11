19-åring pågrepet etter at 15-åring ble skutt i Oslo i helgen

Politiet ble først ikke varslet om hendelsen, men da gutten oppsøkte helsehjelp – varslet de igjen politiet. – Politiet har siden hendelsen jobbet for å lokalisere og pågripe siktede. Han valgte i dag å melde seg, og ble pågrepet rundt kl. 10.30. Den siktede er en ung mann på 19 år, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Videre informerer politiet om at ytterligere en gutt på 15 år har fått status som fornærmet i saken, på bakgrunn av informasjon som har fremkommet i etterforskningen. Han er ikke fysisk skadet. – Etterforskningen er fremdeles i en innledende fase, og det er for tidlig å si noe om motiv og foranledning. Ut fra den informasjonen politiet har per nå, knyttes ikke dette til tidligere alvorlige hendelser eller kjente konfliktlinjer, skriver politiet.

