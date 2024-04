17-åringer bør få kjøpe alkohol

OMAR SVENDSEN-YAGCI, 2. Nestleder i Unge Venstre AUF foreslår at 17-åringer fra og med kalenderåret de blir 18 år, skal få kjøpe alkohol. Det løser bare deler av utfordringen med dagens alkoholkultur. Norsk alkoholpolitikk trenger en realitetsorientering over hvordan dagens samfunn har utviklet seg. Når halvparten av norske 15- og 16-åringer oppgir at de har drukket alkohol, og enda flere drikker utover i tiden på videregående, er vi nødt til å stille spørsmål om dagens politikk er fornuftig.

For mange er den første opplevelsen av alkohol på en hjemmefest med 40 prosent sprit, blandet i appelsinjuice eller Fanta Exotic. Alkoholen er mest sannsynlig langing Det kalles langing dersom man gir eller selger alkohol til personer som ikke har lov til å kjøpe drikken.fra en eldre kompis, storesøster, eldre bekjent, eller fra sprittaxi og kriminelle miljøe

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Ap-nestleder Tonje Brenna: – Trives ikke når vi er så småArbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna advarer mot at partiet blir «presset opp i et hjørne og malt i stykker av ytterkantene». Og beskriver stortingets behandling av habilitetssakene som: – Overraskende jævlig

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Truls Svendsen innrømmer uhell i SpilletLa du merke til den plutselige endringen i søndagens «Spillet»?

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Tonje Brenna: Arbeidslinja, habilitet og «blandings»– Det var overraskende jævlig, egentlig, forteller statsråd og Ap-nestleder Tonje Brenna.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

«Young Royals»-skuespiller Omar Rudberg savner en kjæreste– Det hadde vært koselig å ha noen, sier 25-åringen.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

«Young Royals»: Åpner seg: - La oss fortsette å være jævla høylytte om detAktuelle «Young Royals»-stjernen Omar Rudberg (25) deler åpenhjertig på Instagram.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

«Muslim. Iraner. Islamist. Ikke bland kortene.»Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid svarer på kritikk.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »