16-åringer utsatt for ran med kniv

BRYTER: Bolivias president Luis Arce (til venstre) har gjort som tidligere president Evo Morales (til høyre) og brutt de diplomatiske båndene til Israel. Israel og Bolivia gjenopptok diplomatiske forbindelser og utvidet samarbeidet seg imellom i 020. Det skjedde etter at Bolivias daværende venstreorienterte president Evo Morales i 2009 brøt båndene til Israel som følge av landets militæroperasjoner på Gazastripen.

Blinken understreket i en telefonsamtale med Israels president Isaac Herzog nødvendigheten av å gjennomføre tiltak for å redusere skade på sivile, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Washington.

Datatilsynet ba derfor Det europeiske personvernrådet (EDPB), om en avgjørelse der atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram utvides til hele EU/EØS. EDPB stiller seg nå bak forbudet og gjør det permanent.

Personvernrådets vedtak er en instruks til det irske datatilsynet om å nedlegge et permanent forbud ovenfor Metas europeiske hovedkontor i Irland. Når dette har skjedd vil forbudet begynne å gjelde, skriver Datatilsynet.

Uværet førte også til at Comosjøen, et populært turistmål nord for Milano, gikk over sine bredder og la flere strandbarer under vann. Tirsdag var lokale myndigheter travelt opptatt med å pumpe vann vekk fra området.

Den 16 år gamle gutten skal også ha truet 14-åringen med en machete, som politiet i etterkant har tatt kontroll på.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Advarer: –Kan ende med konflikt mellom atommakterTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Vulkanutbrudd: Lava fosser en halv kilometer i væretTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Boligtopper tror på boligprisfallTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Finansavisen: Flom av boliger til leie i OsloTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Sjåfør med sommerdekk fikk førerkort beslaglagtTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Kraftig prisøkning på mange hundre tusen varer i forkant av Black FridayTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕