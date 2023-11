16-åring pågrepet etter machete-episode. – Vil be seg løslatt.

En 16-åring er pågrepet i forbindelse med saken, opplyser politistasjonssjef Sven Erik Midthjell til BT.som omtalte pågripelsen først. Ifølge avisen vil politiet gå til retten torsdag og be om tillatelse til å varetektsfengsle ham.Advokat Tiril Olin Vestre Røkke bekrefter at hun er oppnevnt som forsvarer for tenåringsgutten. Røkke sier i 13-tiden onsdag at gutten ikke er avhørt. Han erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten.

– Varetekt for en så ung person er alltid uheldig, også i denne saken. Det er litt begrenset hva jeg kan si før fengslings­møtet, men han vil be seg løslatt.– Nekter han for å ha hatt noe med hendelsen å gjøre i det hele tatt?Politiadvokat Elise Mjølhus Kleiven, som jobber med ungdomssaker i Vest politidistrikt, sier de vil be om to uker i varetekt for gutten. Politiet ønsker også lukkede dører i retten.

Forsvarer Røkke ønsket i 13-tiden onsdag ikke å komme inn på andre forhold som 16-åringen er anklaget for.Politiet opplyste til BT tirsdag at de hadde funnet macheten og hadde en navngitt mistenkt som de var i kontakt med.som i de fleste tilfeller varierer mellom 30 og 45 centimeter. En machete kan brukes både som redskap og våpen.

