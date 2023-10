150 km/saat hızla ilerleyen sürücüye ağır ceza

Fredag kveld ble en bilfører målt til en hastighet av 150 kilometer i timen i en 80-sone ved Hop i Fana.

Totalt 28.965 libanesere har forlatt hjemmene sine, ifølge FN. Tallet har steget med 37 prosent siden tirsdag. Hamas' væpnede fløy hevder de kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen fredag kveld.

IDF har de siste dagene gjennomført enkelte begrensede bakkeoperasjoner på Gazastripen, angivelig rettet mot Hamas-mål. Norge var et av få vestlige land som stemte for resolusjonen. Danmark, Sverige, Finland og USA var blant landene som avsto fra å stemme. headtopics.com

I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». – Forhandlingene om resolusjonsteksten har vært preget av ulike syn blant FNs medlemsland. Det er ikke overraskende i en så polariserende konflikt.BRUSSEL/OSLO (TV 2) Utenriksminister Espen Barth Eide er fredag i Brussel hvor han har møtt EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič, for å diskutere humanitær hjelp til Gaza.

– Det er helt forferdelige lidelser som palestinerne inne i Gaza går igjennom. Det opprører meg og det opprører mange.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Målt til 150 kilometer i timenSiste nytt fra Dagbladet: En bilfører i Bergen er fratatt førerkortet etter vedkommende ble tatt i fartskontroll. Ifølge politiet ble bilen målt til 150 kilometer i timen i en... Les mer ⮕

Bilfører tatt i høy hastighet i FanaEn bilfører ble målt til 150 km/t i en 80-sone ved Hop i Fana. Førerkortet ble beslaglagt og sjåføren kan forvente seg en bot. Politiet advarer om farene ved slik høy hastighet. Les mer ⮕

Dette skriver avisene om økonomi fredag 27. oktoberDe viktigste sakene om økonomi i norske aviser fredag 27. oktober. Les mer ⮕

Dette skriver avisene om børs fredag 27. oktoberDe viktigste sakene om finans og børs i norske aviser fredag 27. oktober. Les mer ⮕

Dette skriver avisene om politikk fredag 27. oktoberDe viktigste sakene om politikk i norske aviser fredag 27. oktober. Les mer ⮕

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕