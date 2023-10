15-åring skadet og 19-åring siktet etter skyteepisode i Oslo

I en pressemelding mandag opplyser politiet at den fornærmede er en 15 år gammel gutt. Han ble fraktet til sykehus med skuddskader etter hendelsen, og er nå utenfor livsfare.

– Saken etterforskes som drapsforsøk. En ung mann på 19 år er siktet i saken. Han er per nå ikke pågrepet, skriver politiet i Oslo. De legger til at etterforskningen har pågått gjennom helgen, samt at de har sikret tekniske spor og gjennomført flere vitneavhør.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og det er for tidlig å si noe om motiv og foranledning. Ut fra den informasjonen politiet har nå, knyttes ikke hendelsen til tidligere alvorlige hendelser eller kjente konflikter, skriver politiet. headtopics.com

