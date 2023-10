15-åring ble skutt i Oslo i helgen – fremdeles ingen pågrepet

Sent lørdag kveld ble en 15 år gammel gutt skutt i Oslo. Vedkommende ble fraktet til sykehus med skuddskader, men er utenfor livsfare. Han var våken og bevisst da han ble fraktet til sykehuset. Saken etterforskes som drapsforsøk og en 19 år gammel mann er siktet i saken.

– Ut fra den informasjonen politiet har nå, knyttes ikke hendelsen til tidligere alvorlige hendelser eller kjente konflikter, skriver de. En mann er dømt til fire år og tre måneder fengsel for voldtekt av en kvinne våren 2022, som skal ha funnet sted i en leilighet i Kirkenes.Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener terrortrusselbildet i Norge kan ha blitt påvirket av situasjonen i Midtøsten. Det bekrefter PSTs pressekontakt Eirik Veum til TV 2.

– Vi ser riktignok enkelte negative utviklingstrekk her hjemme, men foreløpig er det ingen vesentlige endringer i våre trusselvurderinger som kan knyttes til militæroperasjonen som foregår på Gazastripen, legger han til.I forbindelse med en ny strategi som skal omfatte alle mediehusets kontoer på sosiale medier, legger TV 2 ned rundt 150 kontoer. headtopics.com

Fram til nå har kanalen hatt over 202 kontoer på tvers av åtte kanaler, inkludert 72 kontoer på Facebook, 56 på Instagram og 14 på Tiktok. – Vi ønsker å rydde opp for å gjøre det lett for publikum å koble både programmer, nyheter, sport og underholdning til TV 2. Men vi skal fortsatt være til stede der folk er – vi vet jo at nordmenn i alle aldre bruker ekstremt mye tid i sosiale medier, sier Sandra Mei Ling Noer, som er fagsjef for sosiale medier.

– Bergen skal være en mangfoldsby og en menneskerettighetsby. Dette er bare trist, sier ordfører Marit Warncke til avisen.Marte Monstad blir også byrådets nestleder etter Christine Meyer.

