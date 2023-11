15 omkom i trafikken i oktober

Det er 16 flere enn på samme tid i fjor. Det er 81 menn og 30 kvinner som har omkommet. I 12 av årets dødsulykker er det to eller flere omkomne, noe som er uvanlig mange, ifølge Statens vegvesen. Det er også 16 flere dødsulykker mellom møtende biler i år enn i 2022, og møteulykker og utforkjøringer dominerer. 50 personer har mistet livet i møteulykker så langt i år - 37 i utforkjøringer.

