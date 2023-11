13 spillere som utrolig nok ble nominert til Ballon d’Or

Men det er også noen navn det var lett å glemme – eller bare ikke kan tro – noen gang ble ansett som blant de aller beste i verden.Jamie Vardy var på 2016 shortlist, med rette, selvfølgelig, etter en sesong der han sparket Leicester City til tittelen og også brøt rekorden for mål i påfølgende Premier League-kamper.

Men det gjør ikke navnet hans mindre slående når vi ser tilbake. Vi er rimelig sikre på at vi ikke trenger å konsultere gamle kopier av Rothmans årlige for å si at han er den eneste tidligere Stocksbridge Park Steels-spilleren som kommer på Ballon d’Or-kortlisten.Vi elsker Mario, han er fullstendig gal, men svært underholdende.

Han kom imidlertid fra baksiden av sin iøynefallende brace mot Tyskland i semifinalen i EM 2012 – så denne burde trolig være dedikert til Twitter-snakk som fulgte.Med hele 0,22 % av stemmene ble Nani nominert på baksiden av sin beste sesong i Manchester United – og muligens i karrieren.

Vingen hadde blitt kåret til årets spillers spiller i klubben, men to sesonger senere begynte han å falle i unåde på Old Trafford.Det var vanskelig å ikke elske Gyan etter verdensmesterskapet i 2010, da han gjorde knuste våre hjerter og bekreftet statusen til Luis Suarez som fotballens pantomime-skurk, men han burde egentlig blitt diskvalifisert med den begrunnelse at han var en spiss som hadde på seg No.3 skjorte.

