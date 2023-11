13 år gammel drapssak gjenåpnes. Avdød kvinne skal ha innrømmet drapet.

– Det har vært en forferdelig påkjenning å sitte inne i 11 år. Jeg har hatt saken på meg siden 2010, sier han i et lengre intervju med NRK.fengsel. Nå har Gjenopptakelseskommisjonen bestemt seg for at saken skal behandles på nytt.Natt til 6. juli i 2010 fikk politiet melding om at en person blødde kraftig utenfor en leilighet utenfor Bodø sentrum. En time senere ble Ole Aamodt, Jensens kamerat, erklært død på stedet.

Nesten to år senere, i februar 2012, ble han dømt i lagmannsretten til 12 års fengsel. Etter at juryen hadde brukt en halvtime på å bestemme seg.I løpet av kvelden skal det ha oppstått et basketak mellom Jensen og Aamodt, men Jensen forklarte i retten at det opphørte, og at de gikk hver til sitt. Under basketaket tok Jensen en kniv og stakk kameraten to ganger i låret.

Det er blant annet lagt vekt på den angivelige innrømmelsen fra kvinnen. Samt avhørene som er blitt gjort av en politietterforsker, som selv kontaktet kommisjonen på eget initiativ. – Vi håper nå påtalemyndigheten og domstolen raskt behandler denne saken, slik at min klient kan få avsluttet dette tragiske kapitelet i sitt liv på en verdig måte, sier advokat Tom Barth-Hofstad, Jensens forsvarer, til NRK.– Jeg var overlykkelig, sier han til NRK.

