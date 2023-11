110 spesielle sekunder avgjorde kampen for Sola

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: Seriegründer Are Traasdahl kjøper analyser innen dagligvare for over 110 mill.Seriegründer Are Traasdahl kjøper analyser innen dagligvare for over 110 mill.

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenPalestinere leter etter drepte i ruinene dagen etter angrepet mot Jabalia flyktningleir.

SPORTEN_COM: Conte fikk Skriniar-spørsmålet etter 4-3 seierenNoen klubber skriker åpenlyst om den økonomiske krisen, andre holder kjeft, mens den tredje kategorien fortsetter å kjøpe spillere som ingenting har skjedd. Hos Inter Milan har Antonio Conte ingen behov for å glatte over siutasjonen.

VGNETT: Mann (50) tiltalt etter å ha knivstukket kona på bussholdeplassI mai i fjor ble en kvinne knivstukket av ektemannen sin da hun gikk av bussen utenfor en Joker-butikk i Nore i Numedal. Politiet mener han forsøkte å drepe henne.

SPORTEN_COM: Brentford forlot Old Trafford med uavgjort, scoring av League One-spiller og bakoversveis etter Pereiras volleyDet var fortsatt litt tidlig for Kristoffer Ajer å kastes inn på kamparenaen, men nykommer Frank Onyeka fikk den siste halvtimen av den overraskende underholdende treningskampen mellom Solskjær og Frank.

STVAFTENBLAD: Tar grep etter tragisk ulykke: Nå får spillerne tilbud om halsbeskyttelseDet ble innført midt på 1990-tallet. Og etter lørdagens tragiske hendelse i England, kan påbudet om bruk av halsbeskyttelse for ishockeyspillere igjen bli innført.

