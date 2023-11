1 000 i bot pr. sommerdekk

Størrelsen på boten er gitt etter bøteregulativet, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis. Prisen ble 2 000 kroner for å kjøre på sommerdekk for sjåføren i 30-årene. Han kjørte med to sommerdekk og to vinterdekk da han ble stoppet i en kontroll.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Spydeberg-dødsfallene: Undersøkes av Spesialenheten for politisakerSiste nytt fra Dagbladet: I forrige uke skrev TV 2 at politiet sa nei t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Australia: To døde etter buskbrannSiste nytt fra Dagbladet: To er døde og titalls hjem er ødelagt etter at voldsomme buskbranner den siste uka har herjet i Queensland øst i Australia, skriver nyhetsbyrået Reute...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: DMT: Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmetSiste nytt fra Dagbladet: Jødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, ifølge Det Mosaiske Trossamfund (D...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

E24: Equinor om utsikter til dyr strøm: – Viktig at vi finner gode løsningerNVE venter dyr strøm i lang tid, fordi kraftforbruket øker mer enn produksjonen. SVs Lars Haltbrekken forventer at oljeselskapene bidrar og bygger ut mer kraft selv.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Maratonuke for Oilers: – Viktig å ikke havne i en felleFjorårets rekordjevne liga ser ut til å fortsette også i år. Oilers er nå inne i en intens uke med fire kamper på seks dager. Da gjelder det å plukke trepoengere for å henge med.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕