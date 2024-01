Zwijndrechtse brug bij Dordrecht afgesloten voor zwaar verkeer

De Zwijndrechtse brug bij Dordrecht is afgesloten voor zwaar verkeer. En ook in Texel zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen bij bruggen in de haven. "Er is een waanzinnige achterstand in het onderhoud en de inspecties." Rijkswaterstaat gaat het viaduct van de Verkeersbrug Dordrecht de komende maanden extra ondersteunen. Dit omdat het viaduct in slechte staat is.

Geen verrassing Voor wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht en wethouder Robert Kreukniet van de gemeente Zwijndrecht, komt het onderhoud van de brug niet uit de lucht vallen. Al meerdere keren is die onderwerp geweest in de raad en in 2027 stond al een groot onderhoud gepland. Dat er vroeg of laat iets mee moest gebeuren, was dus geen verrassing. Maar dat de maatregelen zo lang - tot in juni of juli - nodig zijn, hadden de wethouders niet verwacht. Ingrijpende maatregel "Mijn eerste gedachte was: hoe gaan we dit oplossen?", vertelt wethouder Kreuknie





EenVandaag »

