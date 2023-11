Zwembad ontruimd vanwege rook, 250 badgasten opgevangen in sporthal

Er bleek sprake te zijn van een storing in de technische installatie. Samen met installatiedeskundigen zocht de brandweer naar de exacte oorzaak en de mogelijkheden om de storing te verhelpen.

Er was geen direct gevaar voor de omgeving. Sinds halfeen 's middags is de situatie in het zwembad stabiel. Onder begeleiding van de bedrijfshulpverlening, kunnen de bezoekers hun spullen ophalen en naar huis gaan. Het is niet bekend wanneer het zwembad weer opengaat.

De brandweer had de situatie in het Ir. Ottenbad in Eindhoven snel onder controle (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). De basgasten werden tijdelijk opgevangen in een sporthal vlakbij het Ir. Ottenbad in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). headtopics.com

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Bekijk het programma en de uitslagen van het World Cup-kwalificatietoernooiIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Het gaat steeds vaker over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕

Het gaat steeds vaker over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕

Het gaat steeds over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕