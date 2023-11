Zweeloo gaat terug in de tijd met muziektheaterspektakel

Zweeloo gaat volgend jaar terug in de tijd. Om precies te zijn, naar het jaar 1952. Toen werd in het dorp een bijzondere archeologische vondst gedaan: het graf van de 'prinses van Zweeloo'. De es vlakbij het oude kerkje in het dorp vormt in september een week lang het decor van een bijzonder muziektheaterspektakel rondom deze vondst. 'We zijn nu zover dat we kunnen zeggen dat we dit project kunnen opstarten.' Dat meldt Gerrit Hegen, voorzitter van de culturele Stichting Ter Klinke.

Voldoende financiële zekerheid De afgelopen tijd bereidde de stichting dit project voor. 'Het plan is uitgedacht, het verhaal is zo goed als geschreven en we hebben al veel medewerkers en figuranten kunnen vinden. Het wachten was nu nog op financiële zekerheid om dit project een kans van slagen te geven.' Die lijkt er nu voldoende te zijn. Vorige week meldde het Cultuurfonds een subsidiebedrag van 10.000 euro beschikbaar te stellen voor dit projec





RTVDrenthe » / 🏆 2. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Verstappen wint ook in Brazilië en verbetert record uit 1952Bekijk hier de crash van Charles Leclerc tijdens de opwarmronde van de GP São Paulo.

Bron: NUsport - 🏆 26. / 20,16 Lees verder »

Het mysterie van het oude vrouwtje aan het spinnewielIn deel 4 en slot werpen we een blik op één werk dat Van Gogh maakte tijdens zijn dagje naar Zweeloo, een mysterie: het oude vrouwtje aan het spinnewiel. Geschiedenisfanaat en Van Gogh-kenner Bert Finke denkt er meer van te weten.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 2. / 60,984 Lees verder »

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »

Openbaar Ministerie eist 25 miljoen boete van chemiebedrijf SabicHet OM noemt het bedrijf 'amateuristisch' als het aankomt op veiligheid, citeert 1Limburg.

Bron: NOS - 🏆 4. / 28,125 Lees verder »

Oranje terug in Algarve, waar het in 2004 (voor even) het penaltytrauma overwonHet Nederlands elftal speelt tegen Gibraltar in het Estádio Algarve, waar Oranje geschiedenis heeft. Op het EK van 2004 won het na strafschoppen van Zweden.

Bron: NOSsport - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »