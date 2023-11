Zware luchtaanvallen Gaza: 'Zo'n oorlog in een dichtbevolkt gebied is niet te verkroppen'

Hamas houdt volgens Israël nog meer dan tweehonderd gegijzelden vast en Israël zou met de luchtaanvallen Hamas willen verdrijven en mogelijk de gegijzelden willen bevrijden. Zijn er geen andere mogelijkheden om dit doel te bereiken?Volgens Fleur Ravensbergen, conflictbemiddelaar en deskundige in vredesprocessen, was een verheviging 'onvermijdelijk'."Ik had al langer de indruk dat een grondoffensief onvermijdelijk was, we gaan zien hoe het zich ontvouwt.

Er is intussen veel kritiek op de Israëlische Netanyahu."Dat was al een omstreden figuur, een politiek dier met negen levens. Er is kritiek op het feit dat dit heeft kunnen gebeuren en ook dat het zolang heeft geduurd voordat ze hebben ingegrepen. Dat is een falen waar hij voor wordt aangekeken."Of er ruimte is of gaat zijn voor onderhandelingen, is lastig te zeggen."Je ziet dat juist omdat het zo pijnlijk is, er stemmen opgaan voor een oplossing.

Ze verwijst hoopvol naar historische situaties waarin het wél goed kwam."Noord-Ierland bijvoorbeeld. Dat escaleerde heel erg tijdens demaar de mensen die vochten zijn uiteindelijk de regering ingegaan. Of bijvoorbeeld de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Als je midden in zo'n conflict zit, lijkt er geen perspectief te zijn, maar er gebeurt uiteindelijk wel wat."Ze stipt een lichtpuntje aan. headtopics.com

