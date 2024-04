Zware aardbeving in Taiwan: negen doden en honderden gewonden

Bij een zware aardbeving in het oosten van Taiwan zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Er zijn meer dan 820 gewonden geteld en er is geen contact met vijftig mensen in een natuurgebied. Ook zitten er nog zeventig mensen vast in onder meer gebouwen en een kolenmijn. De autoriteiten gaan er wel vanuit dat zij nog leven. De beving was kort voor 08.00 uur lokale tijd en had een kracht van 7,2 en is daarmee de zwaarste in Taiwan in bijna 25 jaar.

Het epicentrum lag in zee, op zo'n 25 kilometer van de kustplaats Hualien. In de eerste uren na de beving zijn meer dan honderd naschokken geregistreerd. De vijftig mensen die worden vermist zijn personeelsleden van een hotel in een nationaal park in de buurt van Hualien. Ze waren onderweg in vier minibusjes. De autoriteiten hebben nog geen contact met hen kunnen krijgen doordat telefoonnetwerken platliggen. In het nationaal park vielen zeker drie dodelijke slachtoffers. Zij zouden in het bergachtige gebied zijn getroffen door een steenlawin

