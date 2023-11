‘Zwaar teleurgestelde’ Luis Enrique drijft de spot met Franse journaille

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Paris Saint-Germain lijkt na een wisselvallige start van het seizoen eindelijk zijn goede vorm te hebben gevonden. Van de laatste vier competitiewedstrijden werden er drie gewonnen (één gelijk) en in de Champions League werdDesondanks neemt de interesse in het elftal van Enrique af, zo merkte de Spanjaard zaterdag tijdens de persconferentie.

Met een ogenschijnlijk ondeugende blik reageerde Enrique op de magere opkomst."Mijn God, dit zijn de enige journalisten die nog over zijn. Wat is dit allemaal? Wat zielig! Ik dacht dat Franse journalisten harder waren", zei hij. De opmerking van Enrique kon op hoongelach rekenen bij de aanwezige journalisten. headtopics.com

Enrique, die niet altijd in goede harmonie leeft met de Franse media, benadrukte tijdens de persconferentie het belang van de recente overwinningen op Milan, Stade Rennes en RC Strasbourg. De Spaanse coach merkte op dat zijn ploeg zichtbaar vertrouwen heeft getankt.

PSG staat na negen wedstrijden op de derde plek in de Ligue 1. Bij een overwinning op Brest wipt de ploeg van Enrique (tijdelijk) over AS Monaco heen. De Monegasken, die eveneens negen keer in actie kwamen, gaan later op de dag op bezoek bij Lille OSC. OGC Nice is de trotse koploper in de Ligue 1.Luis Enrique heeft zaterdagmiddag een plaagstoot uitgedeeld richting het Franse journaille. headtopics.com

