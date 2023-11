Zuid-Afrika voor vierde keer wereldkampioen rugby

Zuid-Afrika is voor de vierde keer wereldkampioen rugby geworden, daarmee zijn de zogenaamde Springbokken het meest succesvolle rugbyland ter wereld. Volgens aanvoerder Kolisi een prestatie van grote symbolische waarde die de sport overstijgt.

Zuid-Afrika is voor de vierde keer wereldkampioen rugby geworden, daarmee zijn de zogenaamde Springbokken het meest succesvolle rugbyland ter wereld. Volgens aanvoerder Kolisi een prestatie van grote symbolische waarde die de sport overstijgt.

Zuid-Afrika opnieuw wereldkampioen rugby na intense finale tegen Nieuw-ZeelandZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De Zuid-Afrikanen waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Zuid-Afrika pakt vierde wereldtitel rugby na intense finale tegen Nieuw-ZeelandZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De 'Springboks' waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Ontlading bij laatste fluitsignaal: Zuid-Afrika is wereldkampioen rugbyZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De 'Springboks' waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Samenvatting finale WK rugby: Zuid-Afrika-Nieuw-Zeeland (12-11)Zuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De 'Springboks' waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Vierde wereldtitel rugbyers Zuid-Afrika na zege op Nieuw-Zeeland in zinderende finaleOndanks een rode kaart van aanvoerder Sam Kane in de eerste helft houdt Nieuw-Zeeland het tot de laatste seconde spannend in Parijs. Maar net als in de kwartfinale en de halve finale wint Zuid-Afrika de WK-finale met één punt verschil. Lees verder ⮕

Vierde wereldtitel rugbyers Zuid-Afrika na zege op Nieuw-Zeeland in zinderende finaleOndanks een rode kaart van aanvoerder Sam Kane in de eerste helft houdt Nieuw-Zeeland het tot de laatste seconde spannend in Parijs. Maar net als in de kwartfinale en de halve finale wint Zuid-Afrika de WK-finale met één punt verschil. Lees verder ⮕